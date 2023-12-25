Прокуратура организовала проверку после падения ребенка в яму на Кубани

Инцидент произошел 19 декабря в станице Геймановской Тбилисском районе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в тот день 9-летний ребенок шел по дороге и провалился в яму. Он застрял в грунте и не смог выбраться самостоятельно. На помощь ему пришли соседи с лопатами. Они более часа помогали ребенку выбраться из ямы. Спасение осложнили осадки.

По словам очевидцем, после нахождения в яме школьник получил переохлаждение. Его отвезли в больницу. Местные жители обвинили в произошедшем рабочих, которые оставили в Геймановской большую яму после недавней установки уличных фонарей.

Информацией о падении ребенка в яму на дороге заинтересовались правоохранительные органы. Прокуратура Тбилисского района организовала проверку по данному факту.

В рамках проверки правоохранители дадут оценку работе органов местного самоуправления, подрядчика и дорожных служб, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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