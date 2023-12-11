В Сочи 7-летний мальчик упал с опорной стены

Инцидент произошел днем 9 декабря на улице Апшеронской в микрорайоне Кудепста.

По словам очевидцев, дети играли на подпорной стене высотой около 5 м. В какой-то момент 7-летний мальчик упал со стены на дорогу. Очевидцы вызвали на место скорую помощь. Ребенка госпитализировали в реанимацию.

«На основании информации, поступившей из медицинского учреждения, в УВД по городу Сочи назначено проведение проверки», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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