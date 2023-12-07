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В Краснодаре из окна школы выпала 12-летняя девочка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-okna-shkoly-vypala-12-letnyaya-devochka?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
В Краснодаре из окна школы выпала 12-летняя девочка
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент произошел 7 декабря в одной из школ на Проспекте Чекистов в Краснодаре.

По предварительным данным, 12-летняя школьница упала из окна класса с высоты второго этажа.

«В результате падения девочка получила телесные повреждения, в настоящее время она доставлена в медицинское учреждение для обследования и оказания ей необходимой медпомощи. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего инцидента. Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении школьницы со стороны других лиц, в том числе несовершеннолетних, в момент происшествия не совершалось», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту произошедшего в полиции Краснодара проводится проверка.

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