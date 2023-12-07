Восьмиклассница открыла стрельбу в гимназии Брянска

Инцидент произошел в 9:15 7 декабря в гимназии № 5 Брянска.

По данным источника в правоохранительных органах, ученица 8 класса пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз.

По предварительным данным, в результате ЧП два человека погибли. Уточняется, что девочка ранила четырех мальчиков, после чего покончила с собой, сообщает РИА «Новости».

«Сегодня в полицию поступило сообщение о стрельбе в гимназии № 5 города Брянска. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали три человека. После этого девушка покончила с собой. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщает пресс-служба МВД России в Telegram.

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