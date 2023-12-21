Ребенок провалился в яму в Краснодарском крае и застрял в грязи

Инцидент произошел 19 декабря в станице Геймановской Тбилисском районе.

В тот день 9-летний ребенок шел по дороге и провалился в яму. Он застрял в грунте и не смог выбраться самостоятельно. На помощь ему пришли соседи с лопатами. Они более часа помогали ребенку выбраться из ямы. Спасение осложнили осадки.

По словам очевидцем, после нахождения в яме школьник получил переохлаждение. Его отвезли в больницу. Местные жители обвинили в произошедшем рабочих, которые оставили в Геймановской большую яму после недавней установки уличных фонарей.

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