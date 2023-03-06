Погиб на стройке: в Сочи будут судить инженера, из-за халатности которого подросток сорвался с крыши
Происшествия
06.03.2023 17:44
Трагедия произошла 2 декабря 2022 года в Хостинском районе. Из-за халатности подрядчика 17-летний подросток сорвался с крыши и погиб.
По данным следствия, 41-летний инженер разрешил сыну одного из рабочих помочь с ремонтом кровли пятиэтажного дома на улице Возрождения. Молодому человеку не выдали страховку, из-за чего в процессе работы он сорвался с крыши и упал на землю.
Подросток получил множественные травмы и скончался до приезда скорой, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Расследование уголовного дела завершили, материалы передали в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Кадры запечатлели лежащее на земле тело и работу медиков.
Популярные новости
- По просьбам жителей: художник создал с помощью нейросети новый образ Краснодара
- Укусил комар: в Краснодаре врачи извлекли из тела женщины длинного червя-паразита
- Накрыла плащом-палаткой: кинолог из Новороссийска оказала помощь мужчине, потерявшему сознание на улице
- Сорвался в пропасть: два человека погибли и один пострадал при падении внедорожника в озеро в Кабардино-Балкарии
- Группа компаний «Абрау-Дюрсо» продала шампанский дом Chateau d’Avize во Франции
- По итогам 2022 года убыток ФК «Краснодар» составил 4,8 млрд рублей