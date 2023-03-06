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Погиб на стройке: в Сочи будут судить инженера, из-за халатности которого подросток сорвался с крыши

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/progib-na-strojke-v-sochi-budut-sudit-inzhenera-iz-za-halatnosti-kotorogo-podrostok-sorvalsya-s-kryshi
Погиб на стройке: в Сочи будут судить инженера, из-за халатности которого подросток сорвался с крыши
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Трагедия произошла 2 декабря 2022 года в Хостинском районе. Из-за халатности подрядчика 17-летний подросток сорвался с крыши и погиб.

По данным следствия, 41-летний инженер разрешил сыну одного из рабочих помочь с ремонтом кровли пятиэтажного дома на улице Возрождения. Молодому человеку не выдали страховку, из-за чего в процессе работы он сорвался с крыши и упал на землю.

Подросток получил множественные травмы и скончался до приезда скорой, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Расследование уголовного дела завершили, материалы передали в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Кадры запечатлели лежащее на земле тело и работу медиков.

Известно, что рабочий по устной договоренности выполнял перекрытие кровли на крыше пятиэтажного дома. В качестве подсобника он привлек своего сына. Молодой человек, надевая страховочный трос, поскользнулся на крыше и упал на землю.

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