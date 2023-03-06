Погиб на стройке: в Сочи будут судить инженера, из-за халатности которого подросток сорвался с крыши

Трагедия произошла 2 декабря 2022 года в Хостинском районе. Из-за халатности подрядчика 17-летний подросток сорвался с крыши и погиб.

По данным следствия, 41-летний инженер разрешил сыну одного из рабочих помочь с ремонтом кровли пятиэтажного дома на улице Возрождения. Молодому человеку не выдали страховку, из-за чего в процессе работы он сорвался с крыши и упал на землю.

Подросток получил множественные травмы и скончался до приезда скорой, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Расследование уголовного дела завершили, материалы передали в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Кадры запечатлели лежащее на земле тело и работу медиков.