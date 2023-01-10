Проект школы в районе улицы Петра Метальникова в Краснодаре получил одобрение госэкспертизы

Новую школу на 1 тыс. 550 мест в районе улицы Петра Метальникова построят по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. С такой просьбой к нему обращались жители этого микрорайона во время «Прямой линии».

Объект уже получил положительное заключение госэкспертизы. В школе планируют разместить учебные классы для 1-11 классов, три малых и один большой спортзалы, студию хореографии, мастерские по обработке дерева, металла и ткани, а также изостудию, кабинеты эстетического воспитания и проектно-исследовательской деятельности, лабораторию 3D, тренажерный зал и музей.

Кроме того, по проекту в школе будет библиотека, малый и большой актовые залы, медблок, две столовые и помещения психолого-педагогической службы. На территории учебного заведения планируют построить игровые и спортивные площадки. Начать строительство планируют уже в текущем году, предполагается, что оно займет больше года.

«Прямая линия» Вениамина Кондратьева пройдет 12 января в прямом эфире телеканала «Кубань 24». Также посмотреть ее можно будет на странице администрации Краснодарского края в «ВКонтакте».

Задать вопрос можно по многоканальному телефону администрации Краснодарского края +7 (861) 268-60-44, через чат-бот в Telegram «Вопрос Кондратьеву», а также через портал «Госуслуги», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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