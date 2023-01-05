«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 12 января в 12:00 в прямом эфире телеканала «Кубань 24» ответит на вопросы жителей региона.

Задать вопрос главе Кубани на «Прямой линии» можно следующими способами:

по многоканальному телефону: 8 (861) 268-60-44 ;

; с помощью чат-бота «Вопрос Кондратьеву» в Telegram (@direct_line_23_bot);

(@direct_line_23_bot); на портале Госуслуг по ссылке.

«Все поступившие вопросы возьмем в работу. Даже если они не прозвучат в эфире, ни один не останется без ответа», — написал Кондратьев в Telegram.

Чтобы отправить вопрос губернатору через чат-бот, нужно перейти в мессенджер Telegram, найти чат-бот «Вопрос Кондратьеву» (@direct_line_23_bot), запустить его, ответив на вопросы. После этого в чат-боте можно написать вопрос и приложить фотографию, видеозапись или аудиосообщение.

Чтобы задать вопрос губернатору через портал Госуслуг, необходимо перейти на сайт: https://www.gosuslugi.ru/и ввести логин и пароль от своей учетной записи. Далее необходимо воспользоваться баннером «Решаем вместе». Нужно нажать на кнопку «Сообщить», а затем выбрать среди регионов Краснодарский край и описать суть обращения. На каждом из этапов важно заполнять все обязательные поля. Система также предложит прикрепить файлы с фото, видео или текстом. Данный этап можно пропустить.

Необходимо выбрать категорию «Прямая линия Главы региона», нужную подкатегорию и указать адрес проблемы. На итоговом этапе система предложит ознакомиться с правилами подачи сообщения и дать свое согласие. Нужно нажать кнопку «Отправить». После этого пользователям будут приходить уведомления об этапах обработки поданного обращения.

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