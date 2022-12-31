Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с наступающим 2023 годом

Новогоднее обращение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

«Дорогие земляки! Совсем немного уже осталось до нового 2023 года. Мы с нетерпением ждем момента, когда в кругу самых близких людей под бой курантов проводим уходящий год и встретим новый. Нынешний 2022 год был непростым. Наш край и вся страна столкнулись с беспрецедентными вызовами, но мы в очередной раз доказали: ничто не может разрушить наше единство и веру в собственные силы. Наш народ сплотился вокруг исконных ценностей, таких как верность Отечеству, любовь к ближнему, созидательный труд. На этих столпах строилась многовековая история России и нашей Кубани. Они остаются надежной опорой для нас и сегодня. Важно, чтобы трудности не вызвали у нас растерянность и беспомощность. А наоборот, заставили нас мобилизоваться и достигать результата.

В условиях растущего санкционного давления мы адаптировали экономику, перепрофилировали промышленное производство, решали задачи по импортозамещению, выстраивали новую торговую логистику. Невзирая ни на что мы добились нового рекордного урожая, построили школы, детские сады, больницы, дороги, парки.

Спасибо каждому из вас, дорогие земляки, за труд, терпение, самоотдачу и результат. Ну и конечно, особые слова благодарности военнослужащим — казакам, добровольцам, мобилизованным, всем, кто несет службу на боевом посту вдали от дома, защищая интересы России. Вместе с вашими родными мы ждем, что вы как можно скорее вернетесь домой с победой.

В 2023 году нам предстоит еще много сделать, но уверен, вместе мы решим все поставленные задачи ради будущего наших детей, ради будущего Краснодарского края и всей нашей великой страны. Давайте оставим в уходящем году все разочарования, невзгоды и душевные переживания, которые, естественно, всегда были свойственны нам, людям, в непростые для страны времена. И встретим новый год с добрыми планами и надеждой на лучшее. Желаю, чтобы наступающий год принес в каждую семью благополучие, мир, согласие. И конечно, пусть жизнь каждого из нас будет наполнена простым человеческим счастьем. С праздником, дорогие друзья, с наступающим 2023 годом!» — сказал губернатор.