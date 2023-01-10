Более 4,4 тыс. обращений пришло на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ответит на вопросы 12 января в эфире телеканала «Кубань 24».

С 5 января на «Прямую линию» главы Кубани поступило свыше 4,4 тыс. вопросов. Из них порядка 3 тыс. обращений направили через чат-бот в Telegram, еще 1 тыс. 179 вопросов — по многоканальному телефону. Через «Госуслуги» жители Кубани отправили на «Прямую линию» 289 обращений.

Наибольшее число вопросов касаются ЖКХ (33%), транспорта и дорожного хозяйства (17%), соцобеспечения (12%), строительства и архитектуры (19%), а также здравоохранения (7%).

Больше всего обращений направляют жители Краснодара, Сочи, Анапы, Новороссийска, Белореченского и Туапсинского районов.

«Прямая линия» Вениамина Кондратьева пройдет 12 января в прямом эфире телеканала «Кубань 24». Также посмотреть ее можно будет на странице администрации Краснодарского края во «ВКонтакте».

Задать вопросы можно по многоканальному телефону администрации Краснодарского края +7 (861) 268-60-44, через чат-бот в Telegram «Вопрос Кондратьеву» или через «Госуслуги», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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