Кондратьев: строительство «Дворца самбо» в Краснодаре необходимо завершить до конца года
Задачу завершить строительство «Дворца самбо» до конца года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поставил на краевом планерном совещании 9 января.
Глава края отметил, что доступный спорт — это важная составляющая воспитания здорового подрастающего поколения.
«Для этого мы строим центры единоборств и бассейны, спорткомплексы и площадки. До конца 2023 года необходимо завершить строительство «Дворца самбо» в Городе спорта — важнейшего краевого объекта для проведения соревнований различного уровня», — сказал Кондратьев.
Губернатор также подчеркнул особую важность подготовки тренеров для преподавания самбо в школах и дворцах единоборств.
Вице-губернатор Александр Власов заверил, что строительство «Дворца самбо» завершат к концу года. Также будет завершено проектирование спортшколы-интерната. Кроме того, начнутся проектные работы по «Дворцу гимнастических видов спорта», сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Читайте также: в Лабинском районе открыли отремонтированную школу спортивной борьбы.
- Грузовой лифт с пассажиркой чуть не сорвался в Краснодаре
- Хохлов и Кириченко вошли в тренерский штаб ФК «Сочи»
- СКР возбудил дело о незаконном строительстве гостиницы вместо музея памяти в Новороссийске
- Спасатели эвакуировали с горы Фишт туриста со сломанной ногой
- Супруги из Тамани нашли в море бутылку с посланием от команды Федора Конюхова
- Более 1 тыс. детей родились с начала года в Краснодарском крае