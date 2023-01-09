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Кондратьев: строительство «Дворца самбо» в Краснодаре необходимо завершить до конца года

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-stroitelstvo-dvortsa-sambo-v-krasnodare-neobhodimo-zavershit-do-kontsa-goda
Кондратьев: строительство «Дворца самбо» в Краснодаре необходимо завершить до конца года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Задачу завершить строительство «Дворца самбо» до конца года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поставил на краевом планерном совещании 9 января.

Глава края отметил, что доступный спорт — это важная составляющая воспитания здорового подрастающего поколения.

«Для этого мы строим центры единоборств и бассейны, спорткомплексы и площадки. До конца 2023 года необходимо завершить строительство «Дворца самбо» в Городе спорта — важнейшего краевого объекта для проведения соревнований различного уровня», — сказал Кондратьев.

Губернатор также подчеркнул особую важность подготовки тренеров для преподавания самбо в школах и дворцах единоборств.

Вице-губернатор Александр Власов заверил, что строительство «Дворца самбо» завершат к концу года. Также будет завершено проектирование спортшколы-интерната. Кроме того, начнутся проектные работы по «Дворцу гимнастических видов спорта», сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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