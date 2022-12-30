В Лабинском районе открыли отремонтированную школу спортивной борьбы
Кроме того, в муниципалитете открыли многофункциональную спортивную площадки. В церемонии открытия приняли участие глава минспорта Краснодарского края Серафим Тимченко и глава Лабинского района Владимир Забураев.
«Спортшколу обновили за счет краевого бюджета. В ней привели в порядок залы, оборудовали их всем необходимым. После капремонта здесь создали все условия для тренировочного процесса», — сказал Тимченко.
Он отметил, что такие объекты помогают приобщать людей разных возрастов к спорту.
На церемонии открытия спортивных объектов воспитанники секций баскетбола, футбола и волейбола провели показательные тренировки. Также выступили местные творческие коллективы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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