В Новороссийске открыли плавательный центр «Посейдон»
Новый центр плавания торжественно открыли министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко и мэр Новороссийска Андрей Кравченко.
«Современный центр, с хорошим дизайнерским подходом. Здесь достаточно эргономично — начиная от лавочек и заканчивая красивыми шкафчиками для детей», — сказал Тимченко.
Плавательный центр «Посейдон» построили в Южном внутригородском районе за два года в рамках концессионного соглашения. В нем функционируют две чаши бассейна: одна большая на восемь дорожек для спортсменов от 14 лет, вторая детская для обучения плаванию детей в возрасте от 4 до 7 лет.
«Это значимое событие не только для жителей Южного внутригородского района — и взрослые, и дети со всего города могут воспользоваться современным, качественным бассейном», — написал в Telegram Кравченко.
Он добавил, что полученный при строительстве «Посейдона» опыт используют для строительства других спортивных объектов города.
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