Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Новороссийске открыли плавательный центр «Посейдон»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-otkryli-plavatelnyj-tsentr-posejdon
Видео t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Новый центр плавания торжественно открыли министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко и мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

«Современный центр, с хорошим дизайнерским подходом. Здесь достаточно эргономично — начиная от лавочек и заканчивая красивыми шкафчиками для детей», — сказал Тимченко.

Плавательный центр «Посейдон» построили в Южном внутригородском районе за два года в рамках концессионного соглашения. В нем функционируют две чаши бассейна: одна большая на восемь дорожек для спортсменов от 14 лет, вторая детская для обучения плаванию детей в возрасте от 4 до 7 лет.

«Это значимое событие не только для жителей Южного внутригородского района — и взрослые, и дети со всего города могут воспользоваться современным, качественным бассейном», — написал в Telegram Кравченко.

Он добавил, что полученный при строительстве «Посейдона» опыт используют для строительства других спортивных объектов города.

Читайте также: строительство спорткомплекса с бассейном в Павловском районе завершат к концу 2023 года. Объект возводят по проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Женщину с тремя детьми сбила иномарка на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей пострадали
Женщину с тремя детьми сбила иномарка на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей пострадали
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Грузовик насмерть сбил пенсионерку на улице Московской в Краснодаре
Грузовик насмерть сбил пенсионерку на улице Московской в Краснодаре
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Горнолыжный сезон стартовал в Сочи: на курорте открылись первые трассы
Горнолыжный сезон стартовал в Сочи: на курорте открылись первые трассы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  2. «Мегафон» признали виновным в необоснованном повышении цен на тарифы
  3. В Краснодаре до 2 лет колонии грозит водителю, сбившему на переходе бабушку с тремя внуками
  4. До двух падающих звезд в минуту: звездопад Квадрантиды кубанцы увидят в ночь на 4 января
  5. Игроки ФК «Краснодар» вошли в рейтинг самых перспективных молодых футболистов мира
  6. Первый банкомат отечественного производства выпустили в России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях