Строительство спорткомплекса с бассейном завершат к концу 2023 года в Павловском районе

Спортивный объект возводят по проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в станице Павловской.

В здании планируют разместить бассейн на шесть 25-метровых дорожек. Также в спорткомплексе будет тренажерный зал, массажные кабинеты, тренерские, медкабинет, административные и технические помещения. Заниматься в бассейне одновременно смогут 82 человека. Тренажерный зал рассчитан на 40 мест.

В настоящее время строители выполняют установку арматурного каркаса, бетонируют плиты пола, монтируют наружную канализацию, внутренние сети водоотведения. Готовность объекта составляет 18%. Работы планируют завершить в конце 2023 года, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Новороссийске достроили плавательный центр «Посейдон».