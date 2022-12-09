Строительство спорткомплекса с бассейном завершат к концу 2023 года в Павловском районе
Общество
09.12.2022 15:22
Спортивный объект возводят по проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в станице Павловской.
В здании планируют разместить бассейн на шесть 25-метровых дорожек. Также в спорткомплексе будет тренажерный зал, массажные кабинеты, тренерские, медкабинет, административные и технические помещения. Заниматься в бассейне одновременно смогут 82 человека. Тренажерный зал рассчитан на 40 мест.
В настоящее время строители выполняют установку арматурного каркаса, бетонируют плиты пола, монтируют наружную канализацию, внутренние сети водоотведения. Готовность объекта составляет 18%. Работы планируют завершить в конце 2023 года, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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