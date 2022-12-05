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В Новороссийске достроили плавательный центр «Посейдон»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-dostroili-plavatelnyj-tsentr-posejdon
В Новороссийске достроили плавательный центр «Посейдон»
Фото t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Об этом 5 декабря сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

По его словам, здание плавательного центра «Посейдон» введено в эксплуатацию. Сейчас все основные работы по строительству и отделке завершены.

«Ожидаются последние поставки закупленной мебели, специализированного оснащения и спортивного инвентаря. Во второй декаде декабря планируется начало продаж абонементов, а первые посетители смогут воспользоваться услугами современного бассейна уже в январе следующего года», — написал мэр города-героя в Telegram.

Андрей Кравченко отметил, что это первый для Новороссийска спортивный проект, который реализовали в рамках муниципального частного партнерства.

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