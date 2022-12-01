В Динском районе открылся Центр ударной подготовки

Новый спортивный объект открыли 1 декабря в станице Динской. В нем планируют проводить занятия по самбо, дзюдо, рукопашному бою, боксу, боевым единоборствам.

В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Кубани Александр Власов, министр физической культуры и спорта края Серафим Тимченко, депутат Госдумы Дмитрий Пирог и депутат ЗСК Сергей Хандожко, глава района Евгений Пергун.

Кроме того, в церемонии участвовали чемпион мира и Европы по спортивной борьбе Степан Марянян, победитель первенства мира по самбо, бронзовый призер первенства мира и Европы по дзюдо Маргарита Шрайнер, воспитанники спортшкол и жители станицы.

«В Центре уже совсем скоро начнутся занятия под руководством высококвалифицированных тренеров по самбо, дзюдо, рукопашному бою, боксу, боевым единоборствам и другим видам, которыми здесь будут заниматься почти 400 человек. На Кубани активно развивается спортивная инфраструктура, массовый и профессиональный спорт. Наш край является одним из лидеров в данном направлении в стране», — сказал Власов.

В рамках открытия прошли показательные выступления по самбо, дзюдо и рукопашному бою. Кроме того, провели матчевые встречи между командами Динского и Тимашевского районов.

Серафим Тимченко отметил, что Центр станет еще одним толчком для развития единоборств на Кубани.

«Уверен, благодаря этому объекту появится еще больше спортсменов, которые будут прославлять честь Кубани на спортивных соревнованиях различного уровня. В комплексе есть четыре полноценных зала и все необходимое для тренировок и проведения соревнований в комфортных условиях», — сказал Тимченко.

Сергей Хандожко рассказал, что на базе Центра начнет работу патриотический клуб «Держава». Он отметил, что патриотизм и единство — это то, чего не хватает молодежи.

«Держава» — это не только про спорт. Это воспитание, патриотизм, единство. То, чего не хватает сейчас молодежи. И если мы найдем точки соприкосновения, которые будут держать ребят вместе, помогут быть едиными и сильными, особенно в это непростое время — это правильно и для самих ребят, и для будущего страны», — сказал Хандожко.

Трехэтажное здание Центра ударной подготовки располагается на площади свыше 5,7 тыс. кв. м. На первом этаже расположили конференц-зал, тренажерный зал с раздевалками и санблоком, тренерскую и массажный кабинет. На втором открыли три зала, в том числе для занятий единоборствами. В них находятся 10 тренировочных ковров и один для ударных видов спорта, смешанных единоборств. Кроме того, на втором этаже есть зона силовых тренажеров и кабинеты тренеров. Третий этаж отвели под зал для соревнований с трибуной на 300 мест. Также там имеются раздвижные трибуны почти на 200 мест, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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