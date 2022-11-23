В Темрюкском районе начали строить спортивный корпус школы в поселке Сенном
Спорт
23.11.2022 12:09
Спортивный корпус школы № 8 строят в рамках региональной госпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры».
Общая площадь корпуса составит 813 кв. м. На строительство выделили 59,5 млн рублей. Сейчас готовность корпуса составляет 9%. На объекте ведут работы по вязке арматурных каркасов балок и оснований под колонны, заливают плиты основания и делают бетонное основание под резервуар. В корпусе обустроят зал для физкультуры, раздевалки, медкабинет. В спортзале будут работать секции спортивного туризма, тенниса и «Казачьи игры».
Строительные работы завершат в мае следующего года, а введут корпус в эксплуатацию — в июле 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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