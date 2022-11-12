Новый спортивный зал построят в Мостовском районе

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Объект возведут в поселке Восточном в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры».

Спортивный зал появится на улице Ленина, 10А. В ближайшее время на стройплощадке начнут подготовительные работы.

В спортзале будут заниматься ученики школы № 13. Объект рассчитан на 20 учащихся. В нем можно проводить занятия по бегу, игровым видам спорта, в том числе, волейболу и баскетболу.

Также в здании будет медицинский кабинет, гардероб, пост охраны и инвентарная, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.