Проект реконструкции кинотеатра «Аврора» до конца года отправят на госэкспертизу

О ходе реализации проекта по реконструкции «Авроры» рассказали в мэрии Краснодара.

Сейчас на объекте идут необходимые противоаварийные работы для сохранения здания кинотеатра. Для усиления фундамента здесь установили сваи, а также металлокаркас для установки шатра над скульптурой Авроры. Еще на территории провели вырубку растений согласно плану.

«Также ведется работа по получению технических условий с целью осуществления технической возможности подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения», — говорится в сообщении мэрии.

При этом из-за непредвиденных сложностей пришлось скорректировать сроки разработки проектной документации и реконструкции кинотеатра.

Теперь, согласно плану, проект реконструкции «Авроры» отправят на госэкспертизу до конца 2024 года. Работы по проектированию намерены провести до 30 сентября 2026 года, пишет «Ъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», реконструкцию «Авроры» в Краснодаре планируют завершить до конца 2028 года. При формировании нового ландшафта около кинотеатра высадят 5 тыс. кустарников и более 250 деревьев.