Реконструкцию «Авроры» в Краснодаре планируют завершить до конца 2028 года

Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

По словам Наумова, сейчас в кинотеатре «Аврора» идет этап первоочередных и противоаварийных работ. Реконструкцию ведут в рамках концессионного соглашения. Завершить работы планируют не позднее 2028 года.

«Между администрацией и инвестором заключено концессионное соглашение, по которому реконструкция «Авроры» должна быть выполнена до конца 2028 года. Естественно, мы следим за исполнением», — цитирует Наумова «РБК».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строительные работы на площадке возле «Авроры» стартовали в марте. Монумент перенесли с прежнего места с помощью ремней и крана. У скульптуры усилят каркас и отреставрируют оболочку. Также отремонтируют постамент.