В Краснодаре возле «Авроры» высадят 5 тыс. кустарников и более 250 деревьев

Замглавы Краснодара Максим Онищенко пояснил, почему вокруг кинотеатра «Аврора» в ходе реконструкции вырубили деревья.

По его словам, подрядчик ООО «Инвестстрой» в рамках реконструкции для формирования нового ландшафта получил порубочный билет. Вырубке подлежат 97 деревьев и 1 кустарник.

«Специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК произвели расчет компенсационных выплат в бюджет города за уничтожение зеленых насаждений и направили его в адрес ООО «Инвестстрой». Оплата уже осуществлена», — написал Максим Онищенко в Telegram.

При формировании нового ландшафта специалисты ООО «Инвестстрой» высадят около 5 тыс. кустарников, а также 168 крупномерных деревьев и 85 деревьев в кадках, которые будут создавать единый архитектурный облик объекта.

Читайте также: стартовали строительные работы на площадке возле «Авроры» в Краснодаре.