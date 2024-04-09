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В Краснодаре возле «Авроры» высадят 5 тыс. кустарников и более 250 деревьев

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vozle-avrory-vysadyat-5-tys-kustarnikov-i-bolee-250-derevev?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
В Краснодаре возле «Авроры» высадят 5 тыс. кустарников и более 250 деревьев
Видео канала «Кубань 24»

Замглавы Краснодара Максим Онищенко пояснил, почему вокруг кинотеатра «Аврора» в ходе реконструкции вырубили деревья.

По его словам, подрядчик ООО «Инвестстрой» в рамках реконструкции для формирования нового ландшафта получил порубочный билет. Вырубке подлежат 97 деревьев и 1 кустарник.

«Специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК произвели расчет компенсационных выплат в бюджет города за уничтожение зеленых насаждений и направили его в адрес ООО «Инвестстрой». Оплата уже осуществлена», — написал Максим Онищенко в Telegram.

При формировании нового ландшафта специалисты ООО «Инвестстрой» высадят около 5 тыс. кустарников, а также 168 крупномерных деревьев и 85 деревьев в кадках, которые будут создавать единый архитектурный облик объекта.

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