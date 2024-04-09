В Краснодаре возле «Авроры» высадят 5 тыс. кустарников и более 250 деревьев
Замглавы Краснодара Максим Онищенко пояснил, почему вокруг кинотеатра «Аврора» в ходе реконструкции вырубили деревья.
По его словам, подрядчик ООО «Инвестстрой» в рамках реконструкции для формирования нового ландшафта получил порубочный билет. Вырубке подлежат 97 деревьев и 1 кустарник.
«Специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК произвели расчет компенсационных выплат в бюджет города за уничтожение зеленых насаждений и направили его в адрес ООО «Инвестстрой». Оплата уже осуществлена», — написал Максим Онищенко в Telegram.
При формировании нового ландшафта специалисты ООО «Инвестстрой» высадят около 5 тыс. кустарников, а также 168 крупномерных деревьев и 85 деревьев в кадках, которые будут создавать единый архитектурный облик объекта.
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