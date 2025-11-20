Пробы воздуха отобрали в школе Краснодара после госпитализации троих учеников

Троих семиклассников госпитализировали 18 ноября после жалоб на странный запах во время урока биологии в школе № 104 на улице Героя Яцкова в краевой столице.

Проверку после случившегося организовала прокуратура Краснодарского края. Специалисты ведомства выехали в школу и взяли в здании пробы воздуха.

В ходе проверки также оценят действия администрации образовательной организации по соблюдению законодательства об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки примут меры реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по информации городского департамента образования, 18 ноября ученице стало плохо во время пятого урока второй смены. В медкабинете ей оказали первую помощь и вызвали скорую. После жалоб детей на присутствие странного запаха в помещении их немедленно вывели из кабинета. Еще двое учеников пожаловались на недомогание дома. Их также госпитализировали.

Классный руководитель уведомил родителей о происшествии. В кабинете биологии, где произошел инцидент, провели генеральную уборку. На следующий день занятия там прошли по расписанию. В школе начали педагогическое расследование.

В следственном отделе по Прикубанскому округу Краснодара возбудили уголовное дело по статье о халатности. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Подпишись, здесь всегда интересно.