В Краснодаре трое школьников попали в больницу из-за странного запаха на уроке

Троих учеников 7 класса школы № 104 на улице Героя Яцкова госпитализировали после жалоб на посторонний запах в кабинете биологии.

По информации городского департамента образования, 18 ноября ученице стало плохо во время пятого урока второй смены. В медкабинете ей оказали первую помощь и вызвали скорую. Девочку госпитализировали. Причины недомогания сейчас выясняются.

Уточняется, что после жалоб детей на присутствие странного запаха в помещении их немедленно вывели из кабинета. Классный руководитель уведомил родителей о происшествии. В тот же день вечером из дома госпитализировали еще двух учеников этого же класса.

В кабинете биологии, где произошел инцидент, провели генеральную уборку. На следующий день занятия там прошли по расписанию.

В образовательном учреждении началось педагогическое расследование. Также информацию о случившемся передали правоохранителям. Департамент образования держит развитие ситуации под контролем, сообщает МЦУ Краснодара.

