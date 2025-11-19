В Краснодаре возбудили дело после госпитализации учеников из-за запаха на уроке

Троих учеников 7 класса школы № 104 на улице Героя Яцкова забрали в больницу после жалоб на посторонний запах в кабинете биологии.

Самочувствие одной из подростков ухудшилось на уроке, еще двое учеников пожаловались на недомогание дома.

В следственном отделе по Прикубанскому округу Краснодара возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по информации городского департамента образования, 18 ноября ученице стало плохо во время пятого урока второй смены. В медкабинете ей оказали первую помощь и вызвали скорую. После жалоб детей на присутствие странного запаха в помещении их немедленно вывели из кабинета.

Классный руководитель уведомил родителей о происшествии. В кабинете биологии, где произошел инцидент, провели генеральную уборку. На следующий день занятия там прошли по расписанию. В школе начали педагогическое расследование.

