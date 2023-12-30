Пробку перед Крымским мостом собрал первый новогодний выходной на Кубани

Утром 30 декабря со стороны Тамани в Краснодарском крае перед Крымским мостом зафиксировали очередь из автомобилей.

«На 9:00 в очереди со стороны Тамани находится 126 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Чтобы быстрее пройти досмотр, рекомендуется аккуратно и компактно упаковывать багаж, его должно быть легко достать из машины и поместить на ленту интроскопа.

Фургоны с большим количеством вещей отправляют в очередь на сканер. Поэтому чем меньше вещей, тем быстрее.

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