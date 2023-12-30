Пробка перед Крымским мостом на Кубани к 13:00 растянулась почти на 500 машин

В последнюю субботу 2023 года жители Краснодарского края поспешили в Крым.

В результате 30 декабря к 13:00 пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края растянулась на 6 км. На проезд потребуется не менее двух часов.

«В очереди со стороны Тамани находится 480 транспортных средств. Ожидание около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 175 транспортных средств», — сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чтобы быстрее пройти досмотр и проехать на мост, рекомендуется аккуратно и компактно упаковывать багаж. Чем меньше вещей, тем быстрее.