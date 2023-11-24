Песков назвал «чушью» строительство тоннеля под Крымским мостом

В зарубежных СМИ 24 ноября появилась информация о том, что между Краснодарским краем и Крымом планируют построить тоннель.

По данным Washington Post, Москва и Пекин планируют построить тоннель под Керченским проливом, который был бы защищен от ударов ВСУ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что комментировать эту информацию не станет.

«Такое даже не стоит комментировать. На Washington Post не похоже — такую чушь написать», — цитирует Дмитрия Пескова РИА «Новости».

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