WP: атаковавшие Крымский мост дроны Украина создала с помощью ЦРУ и Запада

Новая информация об атаке украинских военных на мост через Керченский пролив появилась в статье американского издания The Washington Post.

Со ссылкой на источника сообщается, что ответственность за недавние взрывы на Крымском мосту несут элитные подразделения Службы безопасности Украины, которых подготовили специалисты Центрального разведывательного управления США.

Так, во время второй атаки по Крымскому мосту в июле украинские военные использовали морские беспилотники, которые разработали во время секретной операции под руководством кураторов из ЦРУ и ведущих разведок Запада.

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