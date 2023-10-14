Крымский мост полностью восстановили — движение открыли по всем четырем полосам

Полностью восстановить проезжую часть на Крымском мосту удалось 14 октября, на 18 дней раньше запланированного срока.

«На Крымском мосту открыли движение автомобилей по всем четырем полосам! Вся работа длилась меньше трех месяцев», — написал в соцсетях вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что за последние месяцы дорожники демонтировали два поврежденных пролета, а затем надвинули новые. Для восстановления обоих пролетов потребовалось 534 т. металлических конструкций, на проезжую часть — свыше 360 т. асфальтобетона.

Хуснуллин напомнил, что движение по левой части Крымского моста открыли 14 сентября.

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