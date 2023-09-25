Минувшим летом по Крымскому мосту проехали около 1 млн автомобилей

Об этом сообщил глава министерства транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

По его данным, с 1 июня по 1 сентября по Крымскому мосту в обе стороны проехали около 1 млн автомобилей. Поезда дальнего следования за лето перевезли в Крым и из него более 1,3 млн пассажиров.

«Хотелось бы поблагодарить сотрудников досмотровых служб Крымского моста, которые добросовестно выполняли необходимые мероприятия», — написал Лукашенко в Telegram.

Для сравнения, рекордное число автомобилей по Крымскому мосту за лето проехало в 2021 году — около 2,3 млн. Этот показатель побил рекорд доковидного 2019 года, когда по мосту проехали 2,25 млн машин.

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