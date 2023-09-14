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Восстановленную левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vosstanovlennuyu-levuyu-chast-krymskogo-mosta-otkryli-dlya-dvizheniya-avtomobilej
Восстановленную левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей
Фото t.me/mkhusnullin

Реконструкцию завершили на день раньше срока — всего на восстановление потребовалось 59 дней.

К работам на мосту приступили в день теракта. Тогда поставили временный рабочий мост, убрали поврежденное пролетное строение и надвинули новое. Для этого понадобилось 267 тонн метала. После уложили асфальт.

«Теперь левая часть полностью готова принять поток автомобилей. Благодарю каждого за огромные усилия и героический труд. Большая команда специалистов совершила настоящий подвиг, проявив высокий уровень профессионализма! Трудились в круглосуточном режиме, невзирая на погодные условия», — написал вице-премьер Марат Хуснуллин в Telegram.

По его словам, еще предстоит замена второго пролетного строения — полностью открыть движение планируют к 1 ноября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», восстановленную левую часть Крымского моста планировали открыть до 15 сентября.

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