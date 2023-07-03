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Пробка перед Крымским мостом: прокуратура Краснодарского края начала проверку из-за крупных заторов

Происшествия
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Пробка перед Крымским мостом: прокуратура Краснодарского края начала проверку из-за крупных заторов
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура региона организовала проверку исполнения законодательства при эксплуатации транспортного перехода через Керченский пролив.

Ведомство дало поручения об организации мероприятий для увеличения пропускной способности автомобилей. Для водителей и пассажиров организовали пункты раздачи питьевой воды, через каждые 350 м установили биотуалеты. Кроме того, в местах заторов дежурят бригады скорой помощи.

Устранение нарушений федерального законодательства ведомство взяло под контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», перед Крымским мостом от Тамани машины стоят в 11-километровой пробке. Чтобы уменьшить заторы, на мосту увеличили количество постов досмотра.

Пробки появились из-за наплыва автомобилистов, которые едут на полуостров. Пункты досмотра на въезде в Крым не справляются с таким количеством машин.

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