Пробка перед Крымским мостом: прокуратура Краснодарского края начала проверку из-за крупных заторов

Прокуратура региона организовала проверку исполнения законодательства при эксплуатации транспортного перехода через Керченский пролив.

Ведомство дало поручения об организации мероприятий для увеличения пропускной способности автомобилей. Для водителей и пассажиров организовали пункты раздачи питьевой воды, через каждые 350 м установили биотуалеты. Кроме того, в местах заторов дежурят бригады скорой помощи.

Устранение нарушений федерального законодательства ведомство взяло под контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», перед Крымским мостом от Тамани машины стоят в 11-километровой пробке. Чтобы уменьшить заторы, на мосту увеличили количество постов досмотра.

Пробки появились из-за наплыва автомобилистов, которые едут на полуостров. Пункты досмотра на въезде в Крым не справляются с таким количеством машин.