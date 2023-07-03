Пробка перед Крымским мостом: от Тамани машины стоят в 11-километровом заторе

На трассе А-290 в Темрюкском районе перед Крымским мостом огромная пробка образовалась 1 июля.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 17:55 3 июля, пробка на трассе перед мостом в Крым в районе станицы Тамань растянулась на 11 км — от 130 до 142 км. Чтобы проехать до пропускных пунктов, по данным сервиса, потребуется около 1,5 часов. Однако по сообщениям в соцсетях, машинам приходится стоять по 5-7 часов. Ситуация со скоростью проезда пробки все время меняется.

В обратном направлении при этом пробки отсутствуют. Со стороны Крыма перед мостом образовалась небольшая пробка длиной менее 1 км в районе весового поста, которую можно преодолеть за три минуты.

Продолжение темы: на Крымском мосту увеличили количество постов досмотра. Также перед въездом на мост задействованы дополнительные ресурсы, а автомобилистов обеспечивают водой.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водителей просят воздержаться от поездки на полуостров либо заранее подготовить вещи к досмотру, положив их в удобные для выгрузки сумки. Также желательно сократить количество вещей — от этого напрямую зависит скорость прохождения досмотра.