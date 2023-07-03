На Крымском мосту увеличили количество постов досмотра

Также перед въездом на мост задействованы дополнительные ресурсы, а автомобилистов обеспечивают водой.

Туристов при планировании поездок в Крым просят учитывать время на прохождение досмотра.

«Рассчитываем, что отели Крыма с пониманием отнесутся к сложившейся ситуации и не будут отменять бронирования и взимать дополнительную плату с туристов из-за позднего прибытия», — сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», от Тамани до Крымского моста машины стоят в 11-километровом заторе.