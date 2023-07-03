Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

На Крымском мосту увеличили количество постов досмотра

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krymskom-mostu-uvelichili-kolichestvo-postov-dosmotra
На Крымском мосту увеличили количество постов досмотра
Фото «Кубань 24»

Также перед въездом на мост задействованы дополнительные ресурсы, а автомобилистов обеспечивают водой.

Туристов при планировании поездок в Крым просят учитывать время на прохождение досмотра.

«Рассчитываем, что отели Крыма с пониманием отнесутся к сложившейся ситуации и не будут отменять бронирования и взимать дополнительную плату с туристов из-за позднего прибытия», — сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», от Тамани до Крымского моста машины стоят в 11-километровом заторе.

Статьи
Король фруктов: польза и вред манго
Король фруктов: польза и вред манго
Гастроэнтеролог рассказала, с какими заболеваниями нельзя есть мороженое
Гастроэнтеролог рассказала, с какими заболеваниями нельзя есть мороженое
Что говорят звезды: знак зодиака Овен
Что говорят звезды: знак зодиака Овен
Нарколог назвал эффективные способы бросить курить
Нарколог назвал эффективные способы бросить курить
Выявить рак на ранней стадии: самообследование молочных желез
Выявить рак на ранней стадии: самообследование молочных желез
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях