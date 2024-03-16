Приют для животных в Сочи проработает возможность приема рогатого скота и коней

В первом в Краснодарском крае муниципальном приюте в Сочи сейчас созданы условия для размещения почти 5 тыс. животных без владельцев в год.

На территории площадью порядка 20 тыс. кв. м расположены административное здание, манеж-приемная и медицинский блок, где бродячие животные получают необходимую помощь. В наличии и специальный транспорт для перевозки животных.

Для содержания животных в муниципальном приюте работают 87 вольеров первой очереди. Планируется установка еще 80.

«Сейчас, когда система работы первой очереди отлажена, запланировали удвоить число вольеров — летом их будет уже более 160. Поручил проработать на перспективу возможность временного содержания крупного рогатого скота и лошадей, у которых нет владельцев», — написал мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Копайгородский отметил, что развитие муниципального приюта для животных без владельцев продолжится в соответствии с принципами закона о гуманном обращении с животными и в диалоге с сочинскими зоозащитниками.

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