Приют для бездомных животных в Краснодаре построят к лету 2024 года

Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Администрация краевой столицы заключила контракт с ООО «КубаньЭнергоСтройРемонт». Сообщается, что к строительству приюта для бездомных животных на улице Скульптора Коломойцева, 30 в поселке Березовом приступят в ближайшее время.

«Приют позволит сократить количество бездомных животных на улицах нашего города. Важно, что здесь они смогут получить надлежащий уход и лечение. Будем контролировать все этапы строительства этого важного для краевого центра объекта», — сказал глава департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.

По проекту в приюте предусмотрено 228 вольеров для животных. На его территории планируют разместить выгульные площадки, стационар, склад, душевую комнату и другие помещения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 29 мая во время очередного заседания депутаты гордумы Краснодара приняли решение выделить деньги на строительство приюта для бездомных животных. Приют, в котором одновременно смогут находиться 228 животных, было решено построить в поселке Березовом. О начале конкурса на строительство приюта для животных объявили 10 августа. Заявки принимались до 24 августа. О том, что определился подрядчик, стало известно 31 августа.