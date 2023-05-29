Власти Краснодара выделят деньги на строительство приюта для бездомных животных
Общество
29.05.2023 12:19
Решение об этом приняли депутаты Гордумы Краснодара 29 мая во время LVII очередного заседания.
«Приняли решение о выделении средств на строительство муниципального приюта для бездомных животных в поселке Березовом. Многострадальный и долгожданный для города объект», — написал в Telegram мэр Краснодара Евгений Наумов.
Он добавил, что проект строительства приюта для бездомных животных уже прошел государственную экспертизу. По его словам, строительство объекта могут начать уже в июле.
Мэр подчеркнул, что появление муниципального приюта поможет системно решить проблему с бездомными животными в городе.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэр Краснодара Евгений Наумов в ноябре прошлого года раскритиковал затягивание процесса проектирования приюта для собак.