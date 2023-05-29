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Власти Краснодара выделят деньги на строительство приюта для бездомных животных

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-krasnodara-vydelyat-dengi-na-stroitelstva-priyuta-dlya-bezdomnyh-zhivotnyh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Власти Краснодара выделят деньги на строительство приюта для бездомных животных
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Решение об этом приняли депутаты Гордумы Краснодара 29 мая во время LVII очередного заседания.

«Приняли решение о выделении средств на строительство муниципального приюта для бездомных животных в поселке Березовом. Многострадальный и долгожданный для города объект», — написал в Telegram мэр Краснодара Евгений Наумов.

Он добавил, что проект строительства приюта для бездомных животных уже прошел государственную экспертизу. По его словам, строительство объекта могут начать уже в июле.

Мэр подчеркнул, что появление муниципального приюта поможет системно решить проблему с бездомными животными в городе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэр Краснодара Евгений Наумов в ноябре прошлого года раскритиковал затягивание процесса проектирования приюта для собак.

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