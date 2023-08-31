Определен подрядчик строительства городского приюта для бездомных животных в Краснодаре

Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, подрядчиком строительства муниципального приюта для животных выступит строительная компания «Кубаньэнергостройремонт».

Стоимость контракта составляет 191 млн 218 тыс. 736 рублей. Завершить работы, согласно проекту контракта, подрядчик должен до 31 июля 2024 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», основным видом деятельности ООО «Кубаньэнергостройремонт» является строительство жилых и нежилых зданий. Строительная компания была зарегистрирована в 2019 году в Краснодаре. Бенефициаром является Светлана Мамий. За прошлый год выручка ООО «Кубаньэнергостройремонт» составила 652 млн рублей. Чистая прибыль — 431 млн рублей, пишет «Комммерсантъ Кубань-Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 29 мая во время очередного заседания депутаты гордумы Краснодара приняли решение выделить деньги на строительство приюта для бездомных животных. Приют, в котором одновременно смогут находиться 228 животных, было решено построить в поселке Березовом. О начале конкурса на строительство приюта для животных объявили 10 августа. Заявки принимались до 24 августа.