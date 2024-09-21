Приёмный отец Дани Милохина после поступивших угроз продает дом под Анапой

Приёмный отец популярного блогера и певца Дани Милохина решил продать свой дом в Краснодарском крае. Недавно неизвестные злоумышленники сделали попытку поджечь коттедж и подбросили во двор записку с текстом, в котором обещают отправить «семейку в ад».

Начальная цена дома — 15 миллионов рублей. В нем сейчас приемная семья покинувшего семью блогера не живет — родственники перебрались в более «безопасное место».

По словам Дмитрия Тюленева, они перебрали несколько вариантов потенциальных мест для дальнейшей жизни. Свой сегодняшний адрес родня Милохина тщательно скрывает.

Уже несколько дней Тюленев с детьми переехал в гостиницу, но рассчитывает побыстрее снять дом или квартиру на более долгий срок. Коттедж, который он продает под Анапой не слишком большой — его площадь около 300 кв. м.

Мужчина пожаловался, что не рассчитывал так быстро избавляться от жилья, поэтому его финансовой «подушки» хватит не больше, чем на два-три месяца. Он надеется на быструю продажу недвижимости. Сейчас в доме остались домашние животные Тюленевых, которых они взять с собой не могут, сообщил Тюленев интернет-изданию SHOT.

Ранее интернет-портал «Кубань 24» уже сообщал, что что Даня Милохин отказался приезжать в РФ из-за поджога дома приемного отца в Анапе. Также блогера напугала записка с предложением отправить его в зону спецоперации. Он спрашивал семью, чем может им помочь после пожара. Однако делать он это планирует из-за границы — чтобы не попасть в осенний призыв.

Читайте также: Дом приемного отца Дани Милохина пытались поджечь на Кубани.