Дом приемного отца Дани Милохина пытались поджечь на Кубани

Приемный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев рассказал, что в ночь на 15 сентября неизвестные пытались поджечь его дом в Анапе.

По словам Тюленева, он вернулся домой около 4:00 и услышал сильный хлопок — кто-то бросил в дом бутылку с «Коктейлем Молотова». Он выбежал во двор и увидел, что загорелись стройматериалы. Пожарные ликвидировали возгорание, а утром мужчина нашел записку.

«В записке было «Милохин — на СВО, семейка — в ад». Теперь мы не спим ночью и ведем дежурство, дети на домашнем обучении», — рассказал Тюленев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дом семьи Милохина в Анапе могут признать опасным для живущих в нем детей.