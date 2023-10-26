Дом семьи Милохина в Анапе могут признать опасным для живущих в нем детей

Приемный отец блогера Дмитрий Тюленев рассказал о ситуации с его домами в Анапе.

По словам мужчины, мэрия подала в суд иск с требованием признать, что жилье Тюленева находится в охранной зоне сетей водоотведения. Речь идет о нежилом здании 40-х годов прошлого века постройки, в котором находился магазин одежды и родительский дом Тюленева.

При этом Дмитрий Тюленев утверждает, что его дом не попадает в охранную зону. Отец блогера подал возражение на иск и предоставил подтверждение из кадастрового реестра. Возражение суд принял, а также удовлетворил ходатайство мэрии о назначении экспертизы.

«Можно было бы вызвать представителя водоканала, раз они не верят нашим бумагам по поводу отсутствия водоохранной зоны, где стоят дома. Затем представитель администрации заявил, что эти дома несут угрозу жизни и здоровью детям, там проживают многодетные семьи», — рассказал Тюленев.

В семье воспитываются несколько приемных и родных детей, сообщают «Аргументы и Факты — Юг».

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