Отец Дани Милохина опроверг информацию о вручении повестки его сыну в Анапе
Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники военкомата приходили в дом по месту прописки Милохина, чтобы передать ему повестку о призыве на срочную службу, который начался в РФ с 1 октября.
Приемный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев опроверг появившуюся информацию, назвав ее ложной.
«Да нет никакой повестки. Эта информация ошибочная», — заявил он.
Отец блогера уточнил, что журналисты из-за недопонимания могли распространить информацию, которую он давал еще в сентябре, когда к ним домой приходил наряд полиции. В тот момент Милохин вернулся в Россию после длительного нахождения за рубежом, но потом снова улетел в ОАЭ.
Тюленев подчеркнул, что в последние дни к ним домой не приходили сотрудники военкомата или полиции, сообщает «Аргументы и Факты — Юг».
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