Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Указ о призыве российских граждан на военную службу опубликовали 29 сентября.

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. С 1 октября по 31 декабря на военную службу призовут 130 тыс. человек со всей России.

«Осуществить призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 130 тыс. человек», — говорится в указе.

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