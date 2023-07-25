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С 2024 года призывной возраст на срочную службу в России увеличат до 30 лет

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-2024-goda-prizyvnoj-vozrast-na-srochnuyu-sluzhbu-v-rossii-uvelichat-do-30-let
С 2024 года призывной возраст на срочную службу в России увеличат до 30 лет
Фото пресс-службы ЮВО

Закон, предусматривающих подобные изменения, депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях 25 июля на пленарном заседании.

С 1 января следующего года на срочную службу в Вооруженные Силы России будут призывать молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. При этом поэтапного повышения призывного возраста законом не предусмотрено.

Ранее депутаты Госдумы говорили, что минимальный призывной возраст в РФ планируют поднять до 21 года, однако от этой идеи решили отказаться. По словам председателя комитета ГД по обороне Андрея Картополова, очень много парней хотят пойти служить в армию именно с 18 лет, сообщает RT.

Читайте также: жителям России запретят выезжать из страны со дня направления повестки из военкомата. Такой закон приняли депутаты Госдумы.

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