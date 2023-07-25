Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Жителям России запретят выезжать из страны со дня направления повестки из военкомата

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelyam-rossii-zapretyat-vyezzhat-iz-strany-so-dnya-napravleniya-povestki-iz-voenkomata
Жителям России запретят выезжать из страны со дня направления повестки из военкомата
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Такой закон приняли депутаты Госдумы 25 июля на пленарном заседании.

Временную меру по запрету выезда из России в отношении мужчин теперь будут применять со дня направления повестки из военкомата, в том числе по месту учебы или работы. Выезд из страны для жителей РФ запретят и после вручения повестки лично под роспись.

Согласно новому закону, решение о введении запрета на выезд из страны будут принимать в военных комиссариатах, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: Минобороны РФ предложило оповещать граждан о призыве по мобилизации через SMS. Соответствующий проект опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Статьи
Организм на пределе: диетолог назвала основные симптомы истощения
Организм на пределе: диетолог назвала основные симптомы истощения
7 главных ошибок при оказании первой помощи
7 главных ошибок при оказании первой помощи
Почему выпадают волосы? Возможные причины и что с этим делать
Почему выпадают волосы? Возможные причины и что с этим делать
Бокал красного и рыба: доктор Мясников рассказал о диете для предотвращения деменции
Бокал красного и рыба: доктор Мясников рассказал о диете для предотвращения деменции
Пляжные опасности: врач объяснил, когда пенсионерам нельзя купаться в море
Пляжные опасности: врач объяснил, когда пенсионерам нельзя купаться в море
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях