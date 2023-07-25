Жителям России запретят выезжать из страны со дня направления повестки из военкомата

Такой закон приняли депутаты Госдумы 25 июля на пленарном заседании.

Временную меру по запрету выезда из России в отношении мужчин теперь будут применять со дня направления повестки из военкомата, в том числе по месту учебы или работы. Выезд из страны для жителей РФ запретят и после вручения повестки лично под роспись.

Согласно новому закону, решение о введении запрета на выезд из страны будут принимать в военных комиссариатах, сообщает РИА «Новости».

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