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Минобороны РФ предложило оповещать граждан о призыве по мобилизации через SMS

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/minoborony-rf-predlozhilo-opoveshhat-grazhdan-o-prizyve-po-mobilizatsii-cherez-sms
Минобороны РФ предложило оповещать граждан о призыве по мобилизации через SMS
Фото unsplash.com

Соответствующий проект опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Министерство обороны России намерено внести изменения в положение о призыве граждан по мобилизации.

Ведомство предлагает создать в стране возможность направления повесток о мобилизации от военного комиссариата в личном кабинете портала Госуслуг, а также через SMS-сообщения.

В Минобороны уверены, что такие нововведения позволят улучшить процесс вручения повесток, сократив сроки проведения оповещения граждан, сообщает RT.

Читайте также: повестки на военные сборы для запасников будут приходить в бумажной форме. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он отметил, что врученной будут считать только бумажную повестку.

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