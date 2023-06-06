Минобороны РФ предложило оповещать граждан о призыве по мобилизации через SMS

Соответствующий проект опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Министерство обороны России намерено внести изменения в положение о призыве граждан по мобилизации.

Ведомство предлагает создать в стране возможность направления повесток о мобилизации от военного комиссариата в личном кабинете портала Госуслуг, а также через SMS-сообщения.

В Минобороны уверены, что такие нововведения позволят улучшить процесс вручения повесток, сократив сроки проведения оповещения граждан, сообщает RT.

Читайте также: повестки на военные сборы для запасников будут приходить в бумажной форме. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он отметил, что врученной будут считать только бумажную повестку.