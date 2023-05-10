Повестки на военные сборы для запасников будут приходить в бумажной форме

Об этом 10 мая сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он отметил, что врученной будут считать только бумажную повестку.

«В основном повестки (на военные сборы) будут приходить, конечно, в прежней форме. Потому что далеко не везде есть техническая возможность рассылать повестки через технические средства», — рассказал Картаполов.

Депутат добавил, что некоторые запасники могут получить повестки и в электронной форме, но их в любом случае будут дублировать бумажными, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы.. В эту категорию входят люди, проходившие службу в армии по призыву. Военные сборы для запасников проводят каждый год для проверки боевой подготовки и обучения пользования с новыми видами вооружений и техники. Сборы могут быть проверочными или учебными.