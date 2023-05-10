Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы

Соответствующий документ с подписью президента России Владимира Путина опубликовали 10 мая на интернет-портале правовой информации.

«Призвать в 2023 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах страны, войсках национальной гвардии, органах федеральной службы безопасности и государственной охраны», — говорится в указе президента.

Находящихся в запасе граждан России призывают на военные сборы каждый год. В эту категорию входят люди, проходившие службу в армии по призыву. Военные сборы для запасников проводят для проверки боевой подготовки и обучения пользования с новыми видами вооружений и техники. Сборы могут быть проверочными или учебными.

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