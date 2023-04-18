Песков: проведение второй волны частичной мобилизации в Кремле не обсуждается
Политика
18.04.2023 21:06
Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 18 апреля.
Ранее в СМИ появилась информация, что депутат Госдумы Александр Бородай заявил о возможности проведения в стране второй волны частичной мобилизации. По его словам, имеющихся сил на линии соприкосновения может не хватить. Однако пресс-секретарь президента эту информацию опроверг.
«Нет. Таких разговоров нет», — цитирует Дмитрия Пескова RT.
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