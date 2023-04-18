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Песков: проведение второй волны частичной мобилизации в Кремле не обсуждается

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/peskov-provedenie-vtoroj-volny-chastichnoj-mobilizatsii-v-kremle-ne-obsuzhdaetsya
Песков: проведение второй волны частичной мобилизации в Кремле не обсуждается
Дмитрий Песков. Фото пресс-службы президента России

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 18 апреля.

Ранее в СМИ появилась информация, что депутат Госдумы Александр Бородай заявил о возможности проведения в стране второй волны частичной мобилизации. По его словам, имеющихся сил на линии соприкосновения может не хватить. Однако пресс-секретарь президента эту информацию опроверг.

«Нет. Таких разговоров нет», — цитирует Дмитрия Пескова RT.

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