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Песков рассказал о «бардаке» в российских военкоматах

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/peskov-rasskazal-o-bardake-v-rossijskih-voenkomatah
Песков рассказал о «бардаке» в российских военкоматах
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 апреля заявил, что новый закон о едином реестре военнообязанных поможет улучшить работу военкоматов страны.

«Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака. Вот как раз этот законопроект призван этот бардак исправить», — сказал Песков.

Он добавил, что новый закон поможет сделать военкоматы более удобными и современными для мужчин, а так подчеркнул важность упорядочивания системы по учету военнообязанных.

Песков отметил, что это закон приняли в Госдуме как первоочередной, потому что он сейчас чрезвычайно важен, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госдума приняла закон о создании реестра воинского учета в России сразу во втором и третьем чтении 11 апреля в ходе пленарного заседания. Он предполагает введение в стране электронных повесток.

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