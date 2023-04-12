Песков рассказал о «бардаке» в российских военкоматах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 апреля заявил, что новый закон о едином реестре военнообязанных поможет улучшить работу военкоматов страны.
«Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака. Вот как раз этот законопроект призван этот бардак исправить», — сказал Песков.
Он добавил, что новый закон поможет сделать военкоматы более удобными и современными для мужчин, а так подчеркнул важность упорядочивания системы по учету военнообязанных.
Песков отметил, что это закон приняли в Госдуме как первоочередной, потому что он сейчас чрезвычайно важен, сообщает РИА «Новости».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госдума приняла закон о создании реестра воинского учета в России сразу во втором и третьем чтении 11 апреля в ходе пленарного заседания. Он предполагает введение в стране электронных повесток.
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